David Uclés: "M'agradaria que la resta de la península pogués redescobrir" la literatura catalana

L'escriptor andalús David Uclés, guanyador del Premi Nadal 2026 amb la novel·la 'La ciudad de las luces muertas', situada a Barcelona i en la qual apareixen escriptors i intel·lectuals relacionats amb la ciutat, ha assegurat que en el procés d'elaboració de la novel·la ha descobert escriptors de la literatura catalana: "M'agradaria que la resta de la península pogués redescobrir aquests autors".
En roda de premsa després de la concessió del premi, ha assegurat que per a la novel·la va llegir molta literatura catalana que no coneixia de primera mà, i ha dit que ha quedat fascinat amb 'La mort i la primavera', de Mercè Rodoreda, els contes de Pere Calders, els assaigs de Montserrat Roig o obres com 'El mar' de Blai Bonet.
"Rodoreda és la meva escriptora favorita del segle XX de la península", ha assegurat Uclés, qui quan ha rebut el premi ha dit que la novel·la és una carta d'amor a Barcelona.
En la novel·la 'La ciudad de las luces muertas' la ciutat de Barcelona se sumeix en la foscor per causes desconegudes i tornen a la vida intel·lectuals relacionats amb la ciutat i les arquitectures barcelonines que ja no existeixen en un escenario en el que "els temps s'entremesclen".
Ha afirmat que a l'hora de fer front el projecte ha volgut conèixer Barcelona "des de zero i fer-se amb la ciutat", i ha subratllat la riquesa contemporània i la trobada de cultures de la ciutat en la qual ha assegurat que se sent com a la seva casa.
L'autor de l'exitosa 'La península de las casas vacías' ha explicat que la novel·la comença amb Carmen Laforet en la postguerra, però que per ella passen un centenar de persones "de totes les èpoques de forma molt kafkiana".
Per ella apareixen, a més de Laforet, Ana María Matute, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Freddie Mercury, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Fernando el Catòlic i durant "un segon" Rosalía.
REALISME MÀGIC
Com en les seves anteriors novel·les, torna a aparèixer el realisme màgic, però ha dit que l'obra és una mica "més onírica" que 'La península de las casas vacías'.
Uclés ha dit que la novel·la ofereix "moltes lectures", i ha afirmat que la novel·la no deixa un pòsit amarg.
Preguntat sobre el canvi d'editorial que suposa aquesta novel·la després de publicar a Siruela 'La península de las casas vacías', ha dit que seguirà treballant amb el segell fins que el llibre no produeixi interès i que són la seva família, i ha afegit que "cada obra té el seu lloc i el seu moment".
D'altra banda, ha considerat "curiosa la coincidència espai-temporal" entre la foscor en la qual submergeix a Barcelona en la novel·la i l'apagada que va haver a Espanya el passat mes d'abril.
Uclés s'ha imposat en una edició del Premi Nadal que havia rebut un rècord d'1.207 originals reflectint una gran varietat d'opcions literàries, la cura per la prosa i l'elaboració literària de la majoria dels textos presentats, i Destino publicarà la novel·la el 4 de febrer.