David Uclés guanya el Premi Nadal 2026 amb la novel·la 'La ciudad de las luces muertas'

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Defineix la novel·la com "una carta d'amor" a Barcelona
BARCELONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor andalús David Uclés ha guanyat aquest dimarts per majoria el 82 Premi Nadal, dotat amb 30.000 euros, amb la novel·la 'La ciudad de las luces muertas', ambientada en una Barcelona sumida en la foscor i en la qual autors literaris tenen protagonisme, ha anunciat el jurat.
Presentada al premi convocat per l'editorial Destino sota el títol 'Ruge otro día estival' i el pseudònim Oriol Arce, la novel·la submergeix a la capital catalana en una foscor que sembla provocada per una jove Carmen Laforet --curiosament guanyadora del primer Nadal amb 'Nada'-- encara que ningú sap què ha passat en realitat.
Per la novel·la, un grapat de personatges protagonitzen trobades i escenes i personatges com Ana María Matute, Carmen Laforet, Roberto Bolaño, Freddie Mercury o Mercè Rodoreda, en un encreuament de temps i èpoques, han d'unir les seves arts per retornar la llum a la ciutat.
David Ucles ha assegurat, en recollir el premi, que en la novel·la convergeixen i conflueixen totes les Barcelonas arquitectòniques, així com intel·lectuals que van fer seva la capital catalana.
Ha explicat que la novel·la se li va ocórrer fa cinc anys i va passar mig any a Barcelona, per la qual cosa ha definit la novel·la com "una carta d'amor cap a aquesta ciutat".
Uclés ha afirmat que es va presentar al Premi Nadal per primera vegada en 2010, i que fins a 2020 ho va fer cada any, i ha assegurat que una novel·la com 'La ciudad de las luces muertes' tenia el seu lloc en aquest premi.
RODOREDA, ROIG I LAFORET
L'escriptor ha agraït en català a les escriptores Mercè Rodoreda, Montserrat Roig i Carmen Laforet: "Sense les seves paraules i escriptura aquesta novel·la no existiria".
El jurat, format per Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i l'editor Emili Rosales, ha destacat d'Uclés que és un "autor únic que recorda que la llum torna quan algú s'atreveix a imaginar-la".
Uclés (Úbeda, 1990) ha publicat les novel·les 'Emilio y Octubre' (Dos Bigotis) i 'El llanto del león' (Premi Complutense de Literatura 2019), però va anar la seva tercera obra 'La península de las casas vacías' (Siruela) la que s'ha convertit en un fenomen editorial.
'La península de las cases vacías', fruit de 15 anys de treball, va guanyar el Premi Andalusia de la Crítica, el Premi Cálamo Millor Llibre de l'Any 2024, el Premi Dulce Chacón, el Premi 42 i el Premi Kelvin 505 a millor novel·la fantàstica, i va ser la novel·la candidata espanyola al Premi de Literatura de la Unió Europea 2025.
Uclés s'ha imposat en una edició del Premi Nadal que havia rebut un total d'1.207 originals reflectint una gran varietat d'opcions literàries, la cura per la prosa i l'elaboració literària de la majoria dels textos presentats, i Destino publicarà la novel·la el 4 de febrer.