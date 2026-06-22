David Prat, nou director del Metro de Barcelona

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
L'enginyer David Prat ha estat nomenat director del Metro de Barcelona en substitució d'Òscar Playà, nomenat per la Generalitat director general de l'empresa mixta de Rodalies de Catalunya.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) destaca aquest dilluns en un comunicat que Prat té "profund coneixement del territori i les necessitats de mobilitat, a més del funcionament de les administracions públiques".
Des de gener del 2022 era director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.