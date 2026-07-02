David Escudé assegura que el Tour de França "escriurà una pàgina a la història" de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, ha assegurat que el Tour de França, que aquest cap de setmana celebra el Grand Départ a la capital catalana, "escriurà una pàgina a la història" de la ciutat.
En una entrevista d'Europa Press abans de l'inici de la prova ciclista, ha afirmat que després de mesos de preparació, Barcelona "està més que preparada" per acollir-la i convertir-se en un gran pavelló que travessarà els districtes de l'Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc.
Respecte a les afectacions a la mobilitat, ha sostingut que dificultaran especialment els desplaçaments en vehicle privat, però no per als vianants i el transport públic, per la qual cosa no ho veu com quelcom negatiu.
"Aquest serà un dels esdeveniments més importants de la història de la ciutat", ha afegit Escudé, que assegura que la capital catalana ha aprofitat la seva experiència en l'organització d'esdeveniments, com la Marató de Barcelona, per plantejar el dispositiu.
En concret, s'han instal·lat un total de 54 punts de pas i 2 ponts, que ja es poden veure en molts punts de la ciutat, perquè els espectadors i ciutadans es puguin moure amb total seguretat.
TURISME
Respecte a l'acolliment d'esdeveniments internacionals, Escudé ha lamentat que la ciutat "venia de zero" en els últims anys, per la qual cosa l'objectiu del govern de l'alcalde, Jaume Collboni, ha estat que Barcelona torni a treure el cap a nivell esportiu.
No obstant això, ha assenyalat que encara que aquest tipus d'esdeveniments siguin benvinguts, no se'n pot "abusar", i ha recordat que, per exemple, en 2027 l'Ajuntament no n'acollirà cap.
També ha negat que des del govern municipal s'hagi treballat amb la idea de portar algun esdeveniment internacional únicament perquè vinguin turistes.
Ha afirmat que durant els dies que Barcelona acull el Tour de França no hi ha hagut un increment de la demanda hotelera, segons dades del consistori, i ha defensat que aquest és "un esdeveniment per als barcelonins".
LLEGAT
Respecte al retorn econòmic del Tour, ha assenyalat que s'anunciarà una vegada finalitzi, i ha reivindicat que el que sí que deixarà la carrera és un llegat social: "Vam aprendre dels nostres majors i és el que volem que passada a Barcelona", ha afirmat.
"Creiem molt fermament que en la mobilitat del present i del futur la bicicleta ha de tenir un paper primordial", ha assenyalat Escudé, que ha recordat que Barcelona acull el Tour en un moment d'apogeu de l'activitat física, que des del consistori busquen que segueixi estant de moda.
BICISHARING
En preguntar-se-li per si veu incompatible eliminar les llicències de bicicleta compartida amb promocionar el ciclisme a la ciutat, ha sostingut que ell ho veu "a l'inrevés", ja que qui fa ús d'aquest tipus de servei són, principalment, els turistes.
"Tothom sortirà beneficiat. Nosaltres preferim que la gent vagi amb bici que amb un altre mitjà de transport, però crec que qui fa un ús majoritari no eren veïns. Per tant, cap contradicció", ha argumentat.
CARRILS BICI
Finalment, respecte a la construcció de més quilòmetres de carrils bici, donades les crítiques d'entitats ciclistes com el Bicleta Club de Catalunya (BACC), que critiquen que Collboni és l'alcalde que menys ha construït en la història de la ciutat, Escudé ha demanat paciència.
"El mandat no s'ha acabat", ha afirmat el regidor, que ha assegurat que el govern municipal té per objectiu ampliar-los, però no de qualsevol manera, i ha assenyalat que no inaugurar carrils bici no significa que s'estigui en la via per fer-ho.