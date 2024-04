Datalog crea una plataforma que permet als barcelonins conèixer les dades del seu consum energètic

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El projecte de recerca Datalog, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en col·laboració amb la consultoria Ideas for Change, ha posat en marxa aquest dijous una nova plataforma que permet als residents de Barcelona conèixer les dades sobre el seu consum energètic.

La plataforma Datalog té l'objectiu de "fomentar la recerca urbana amb una gestió més eficient del consum d'aigua, gas i electricitat a la ciutat de Barcelona" i permetrà als usuaris rebre consells per optimitzar el seu consum i estalviar en les factures, informa la UPF en un comunicat.

Datalog és la primera associació sense ànim de lucre reconeguda com una organització de gestió de dades amb finalitats altruistes per la Unió Europea i també va guanyar el programa Ciutat Proactiva 2022 impulsat per BIT Habitat.