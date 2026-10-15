Publicat 15/10/2026 21:03

Danny DeVito rep el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges

L'actor Danny DeVito posa en el photocall de la pel·lícula ?Drag?, en el Festival de Sitges, a 15 d'octubre de 2026, a Sitges
Alberto Paredes - Europa Press

SITGES (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

L'actor i director Danny DeVito ha rebut la tarda d'aquest dijous el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges: "Sé que m'estimeu i jo us estimo".

En rebre el premi, ha assegurat que des que té 5 anys estima al cinema i que sap que el públic de Sitges l'estima també, per la qual cosa són "família al cinema".

DeVito ha dit que està molt feliç d'acceptar el guardó, i ha agraït als germans J.A.Bayona i Carlos Bayona pels seus "magnífics films" com 'La societat de la neu'.

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