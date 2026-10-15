Danny DeVito rep el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges

Alberto Paredes - Europa Press
SITGES (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
L'actor i director Danny DeVito ha rebut la tarda d'aquest dijous el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges: "Sé que m'estimeu i jo us estimo".
En rebre el premi, ha assegurat que des que té 5 anys estima al cinema i que sap que el públic de Sitges l'estima també, per la qual cosa són "família al cinema".
DeVito ha dit que està molt feliç d'acceptar el guardó, i ha agraït als germans J.A.Bayona i Carlos Bayona pels seus "magnífics films" com 'La societat de la neu'.