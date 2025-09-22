Dalmau desitja sort a la "lluitadora" Janet Sanz (BComú) després d'anunciar que deixa la política

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha desitjat sort a l'actual líder de BComú, Janet Sanz, que considera una "lluitadora per a qui menys té i contra el canvi climàtic", en la nova etapa que obrirà després d'anunciar que deixa la política.
"Ha estat una gran política al servei de Barcelona i de la seva ciutadania", ha afegit el conseller en un missatge a X recollit per Europa Press, en què ha enaltit Sanz com una política valenta i, sobretot, bona persona.
Dalmau va coincidir amb Sanz durant la seva etapa a l'Ajuntament de Barcelona quan va formar part del gabinet de l'actual alcalde, Jaume Collboni, i després va ocupar els càrrecs de gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica i de gerent municipal.