El CZFB compra el Centre de la Vila i locals del Front Marítim i Barcelona en decidirà l'ús

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprovat aquest dijous la compra de diferents locals del Front Marítim de la ciutat i de dos centres comercials, un dels quals el Centre de la Vila, per un import total de 97,3 milions d'euros, en una operació conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona, que podrà decidir sobre el futur ús d'aquests espais.
Ho han explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat especial de l'Estat del CZFB, Pere Navarro, en una roda de premsa després d'aprovar durant la sessió el pressupost de l'entitat, i que contempla aquestes inversions.
En concret, el CZFB ha donat llum verda a l'adquisició d'aquests immobles al litoral i del centre comercial Moda Shopping per 78,7 milions, a més de presentar una oferta vinculant de 18,6 milions per adquirir el Centre de la Vila i evitar que entri a subhasta.
Collboni ha dit que la col·laboració entre les dues administracions permet donar resposta a demandes històriques del litoral i del barri de la Vila Olímpica, i que les futures activitats compleixin amb els interessos del veïnat i evitar una degradació més gran de la zona.
"El que fem, en definitiva, és tancar un capítol important en la transformació del litoral i garantir que estigui sota control públic, oferint activitat econòmica, lleure i cultura", ha sostingut.
Per la seva banda, Navarro ha manifestat que aquestes compres pretenen recuperar i activar espais estratègics mantenint el control públic sobre els seus usos.
TERMINIS
Collboni i Navarro han recalcat que aquest dijous han pres la decisió, però que durant el 2027 es produirà el debat públic per decidir els usos dels centres comercials, i també el futur dels locals d'oci, que continuaran operant amb normalitat.
"Hi ha hagut deixadesa per part de les administracions durant molts anys i això avui s'acaba intervenint. Comprem, recuperem el control i podrem decidir. Aquest és el gran canvi", ha subratllat Collboni.
PRESSUPOST
Així mateix, l'òrgan de govern del consorci ha aprovat el pressupost econòmic per a l'exercici 2027, que estima uns ingressos d'explotació de 85,7 milions d'euros respecte als 82,5 milions previstos per al tancament del 2026.
Els comptes projecten un resultat de l'exercici de 32,4 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de l'1,6% respecte a la previsió d'aquest any, i contemplen inversions per un valor de 110,4 milions.
Dins les actuacions estratègiques, el ple ha validat el protocol de col·laboració amb el consistori i una reserva pressupostària de 3,8 milions d'euros per licitar el conjunt d'edificis públics de l'espai Ona, a l'entorn de les Glòries.
Aquest projecte comptarà amb 35.000 metres quadrats construïts que es repartiran entre usos administratius (20.000 metres quadrats), habitatge protegit (10.000 metres quadrats) i equipaments comunitaris (5.000 metres quadrats), i podria acollir la seu de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).