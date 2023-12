La Cursa dels Nassos afecta aquest diumenge 21 línies de bus de Barcelona

Els talls de trànsit més importants començaran a les 15.30 hores

BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -

La Cursa dels Nassos afecta aquest diumenge 21 línies de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) entre les 10 i les 20.30 hores aproximadament, amb desviaments o limitacions en els seus itineraris.

Per això, TMB recomana utilitzar el Metro durant aquestes hores i en els desplaçaments a l'entorn dels carrers per on transcorrerà la tradicional prova.

Les línies de bus afectades són la D20, H14, H16, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 47, 59, 120, 136,192 i la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic.

TALLS DE TRÀNSIT

La que serà l'última cursa atlètica de l'any té un recorregut de 10 quilòmetres en la modalitat oberta a tota la ciutadania, sortirà a les 17.15 hores del carrer Selva de Mar i afectarà el trànsit de superfície per diversos carrers de la ciutat.

Els talls de trànsit més importants començaran a les 15.30 hores, ja que a les 16.00 hores té lloc la cursa de 5 quilòmetres per a esportistes d'elit, de manera que a partir d'aquesta hora el recorregut quedarà totalment aïllat.

RECORREGUT

Passarà pel passeig de Garcia Fària, el passeig de Calvell, la rotonda i el carrer Llacuna, Salvador Espriu i la plaça dels Voluntaris.

Tornarà a passar pel carrer Salvador Espriu, continuarà pel carrer Doctor Aiguader, la plaça Pau Vila, Pla de Palau, l'avinguda Marquès de l'Argentera, el passeig Picasso, el passeig de Circumval·lació, l'avinguda Icària, els carrers Marina, Llull, Llacuna, l'avinguda Diagonal, i de nou pel carrer Selva de Mar, on finalitzarà.