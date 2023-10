La Cursa de Bombers de Barcelona d'aquest diumenge afectarà 33 línies d'autobús de TMB

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

La Vueling Cursa de Bombers de Barcelona d'aquest diumenge afectarà 33 línies d'autobús, que veuran alterat o limitat el seu recorregut durant el transcurs de la competició (entre les 6 i les 15 hores aproximadament), informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aquest divendres en un comunicat.

Les línies afectades seran la D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 136, 141 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.

TMB recomana fer servir el metro com a alternativa per desplaçar-se a la zona de la competició, que sortirà del passeig Picasso, continuarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera, seguirà pel passeig Colom, avinguda Paral·lel, carrer Rocafort, Gran Via, passeig Sant Joan, els carrers Buenaventura Muñoz, Àvila i Pujades, fins a arribar de nou al punt de sortida.