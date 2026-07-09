La CUP i Comunistes de Catalunya acorden impulsar a Barcelona una candidatura a les municipals

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La CUP i Comunistes de Catalunya han acordat impulsar a Barcelona una candidatura "àmplia d'unitat popular" per presentar-se conjuntament a les eleccions municipals del 2027.
En un comunicat conjunt aquest dijous, totes dues organitzacions han explicat que han signat un acord polític i estratègic i han convocat aquest dissabte, juntament amb altres entitats i persones a títol individual, una primera Assemblea Popular Municipalista, un espai d'escolta i participació dels espais socials de la ciutat.
Tenen previst presentar públicament després de l'estiu el nom i les persones que encapçalaran la llista d'una candidatura "amb visió àmplia, anticapitalista, sobiranista i independentista".