Cultura i 3Cat cedeixen més de 900 àudios en català a les plataformes audiovisuals en un any

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat i 3Cat han cedit 917 àudios en català a les plataformes audiovisuals, en el primer any de l'acord per incrementar la presència de la llengua, ha informat aquest dilluns el departament en un comunicat.

En aquest període, 3Cat ha cedit un total de 1.221 àudios en català a Cultura, que els ha fet arribar a les plataformes, que han afegit 917 al seu catàleg: 405 pel·lícules i 5 sèries amb un total de 512 capítols.

El conveni funciona de manera que 3Cat posa a disposició de Cultura els títols doblats i subtitulats per TV3 que formen part del seu arxiu, i la Generalitat, després d'analitzar els catàlegs de cada plataforma, envia a cada empresa els subtítols i àudios corresponents.

Per fer possible la incorporació dels àudios en les plataformes, la Generalitat ha establert converses amb distribuïdores com Warner Bros, MGM, Universal o StudioCanal, entre d'altres.

D'aquests 1.221 àudios, 917 ja s'han afegit a les grans plataformes, i la resta s'incorporarà en els propers mesos, segons Cultura.

TÍTOLS DOBLATS

Gràcies a aquest conveni, la plataforma Max compta amb 130 nous títols doblats al català, Filmin ha incorporat una setentena de doblatges, Prime Video ha sumat 83 doblatges, Apple TV ha incorporat, Netflix 50 i Movistar ha afegit 12.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha recordat que des de l'inici de la legislatura ha prioritzat el sector audiovisual i digital com a estratègic, impulsant un canvi polític "com feia anys que no es veia en aquest camp".