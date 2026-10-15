Creuheras (Planeta) defensa el "tresor" del llibre i agraeix l'exemple dels Reis a Ceuta

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Grupo Planeta, José Creuheras, ha defensat aquest dijous el "tresor" del llibre a l'inici de la gala d'entrega del 75 Premi Planeta a Barcelona, presidit pels Reis, als quals ha agraït el seu exemple a Ceuta i Melilla.
"Avui és un dia especial" amb el 75 aniversari del Premi Planeta, i ha agraït a tot el sector del llibre la unió al voltant d'aquest tresor que és el llibre.
Creuheras ha recordat al fundador José Manuel Lara i als seus dos fills Fernando Lara i José Manuel Lara Bosch i el motiu pel qual se celebra el premi cada 15 d'octubre (el sant de Teresa Bosch): "Encara que coincidís amb la final del Mundial de futbol, es faria".
DOBLE PROPÒSIT
Ha ressaltat el doble propòsit del Premi Planeta: la màxima difusió del llibre i ajudar als escriptors a viure del seu ofici, així com descobrir nous lectors.
Creuheras ha assenyalat que el Premi Planeta ha venut 47 milions de llibres, la qual cosa suposa 625.000 llibres cada edició.
ESPERANÇA I IL·LUSIÓ
El president del Grupo Planeta ha agraït la presència del rei Felip VI i la reina Letizia, que "diàriament entreguen la seva vida per fer un món una mica millor".
"El món se'ns presenta fosc, però la llum del seu exemple reaviva l'esperança i la il·lusió, com aquests dies a Ceuta i a Melilla. Tot el nostre afecte i respecte", ha conclòs.