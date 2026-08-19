El CPNL obre les inscripcions als cursos de català del proper any del 14 al 21 de setembre

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obrirà l'oferta dels cursos de català per al proper any escolar del 14 al 21 de setembre, segons ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat aquest dimecres.
El tràmit es podrà fer a través de la plataforma web i de manera presencial en qualsevol dels 143 punts d'atenció distribuïts a Catalunya, però per facilitar la continuïtat dels alumnes que ja van començar la seva formació l'any passat o anteriors, aquests tindran prioritat a l'hora d'inscriure's.
El torn preferent dels 3 nivells serà el 14 i 15 de setembre, mentre que el general serà des del 16 al 18 i el 21 de setembre per als estudiants que van des del nivell A1 fins a l'A2.1; des de l'A2.2 fins al C1 serà 17, 18 i 21 de setembre; i el C2 també serà el dia 21.
Aquells que no hagin realitzat cap curs anterior de català al CPNL hauran d'acreditar el seu nivell aportant un certificat oficial o amb una prova de nivell, que es podrà sol·licitar de l'1 al 4 de setembre.
Segons indica el Govern, aquest nou curs consolida l'increment de demanda del curs 2025-26, que va oferir més de 6.000 cursos de català i prop de 150.000 places.