El correfoc de Barcelona estrenarà per la Mercè una nova Porta de l'Infern

Tindrà 14 metres d'amplada i 7 d'alçària, i ocuparà de banda a banda el passeig de Gràcia
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El correfoc de Barcelona estrenarà una nova Porta de l'Infern, de 14 metres d'amplada i 7 d'alçària, aproximadament, que ocuparà de banda a banda el passeig de Gràcia per la Mercè 2026, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
Dissenyada per l'artista Daniel Esteban, la peça fa una reinterpretació contemporània de la tradicional porta d'accés al correfoc, que parteix d'una estructura semicircular formada per gairebé 1.000 cossos humans.
Aquest arc, amb representacions de braços, peus, torsos, cames i altres parts corporals fetes amb polièster ignífug i ceràmica, té un pes aproximat de 425 quilos, i va muntada sobre una estructura de 3 tones, sense comptar els contrapesos.
La nova Porta de l'Infern, l'elaboració de la qual ha estat seguida de prop per la Taula del Foc de Barcelona, com passa tradicionalment, serà la protagonista de l'inici del correfoc, amb un espectacle pirotècnic i sonor que en simbolitza l'obertura.
A continuació, les diferents agrupacions de diables que participen en l'espectacle, carregats amb tota mena d'elements pirotècnics, la travessaran per començar el correfoc.
INFERN CONTEMPORANI
El disseny de Daniel Esteban parteix d'una visió de l'infern vinculat al cansament, l'apatia, l'homogeneïtzació i la sobreexposició a la violència que caracteritza, segons l'artista, l'experiència contemporània.
En aquest escenari, el seu creador planteja la cultura popular i l'organització col·lectiva com la resposta a aquest 'infern', missatge representat amb la nova porta, inspirada en 'La Porta de l'Infern' d'Auguste Rodin i Camille Claudel i fins i tot en el pòrtic romànic de Santa Maria de Ripoll (Girona).
La nova Porta de l'Infern s'instal·larà al passeig de Gràcia pel correfoc de la Mercè del dissabte 26 de setembre, a les 18 i a les 20.30 hores, i el muntatge està previst que duri aproximadament 6 hores i es faci al matí.