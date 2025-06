Coronas (ERC): Si la negociació pel 30% queda en un calaix serà un nou "fracàs" de Collboni

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

El regidor d'ERC a Barcelona, Jordi Coronas, ha afirmat que si la negociació entre el govern municipal i Junts per modificar la reserva del 30% d'habitatge públic queda en un calaix aquest estiu serà "un nou fracàs" de l'alcalde, Jaume Collboni.

"Es demostrarà el fracàs per triar malament el seu soci de negociació, però si arriben a un acord no creiem que sigui bo tenint en compte els precedents de Junts en matèria d'habitatge", ha expressat en una roda de premsa aquest dimecres.

Coronas també s'ha referit al ple extraordinari que se celebrarà aquest divendres, plantejat per BComú i Junts, per fiscalitzar la primera meitat del mandat de Collboni, i ha dit que a ERC són "més de fer que d'aparentar" i que no creuen que, d'aquesta sessió, en surti res positiu per als barcelonins.

D'altra banda, els republicans portaran al ple ordinari de divendres una proposició perquè el govern de Collboni es posicioni "clarament a favor" del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) sobre el trasllat de les pintures murals de Sixena (Osca).

A més, han afegit que presentaran un prec per alertar que el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella no preveu "cap mesura efectiva per frenar la proliferació de botigues de souvenirs, limitar els salons d'ungles i els clubs cannàbics".