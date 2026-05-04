Coronas (ERC) declara dimecres a l'AN per agressions patides en la Flotilla

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas declararà dimecres davant l'Audiència Nacional (AN) com a denunciant per unes agressions patides com a capità d'un dels vaixells de la Global Sumud Flotilla l'octubre del 2025.
En un comunicat aquest dilluns, el partit explica que Coronas ha denunciat "diversos membres del govern sionista d'Israel" i comandaments militars arran de les agressions que va patir durant la seva participació en la Flotilla per part de l'exèrcit israelià.
A la declaració l'acompanyaran el sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, i la diputada republicana al Congrés Pilar Vallugera.