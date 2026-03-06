Coronas (ERC) celebra que el Govern compri la meitat de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas ha celebrat que la Generalitat hagi comprat la meitat de la seu que el Banc d'Espanya té a la capital catalana i n'ha defensat l'ús per guanyar equipaments per als barcelonins.
"És una oportunitat per fer equipaments de ciutat i usos veïnals", ha assenyalat en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha recordat que els republicans ja van demanar recuperar aquest espai, entre altres propietats de l'Estat.
En concret, la Generalitat ha adquirit 7 plantes de l'edifici, que sumen més de 13.000 metres quadrats de superfície, que es dedicaran a oficines per a treballadors de l'executiu català, segons ha anunciat aquest divendres el president català, Salvador Illa.