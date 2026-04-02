Cornellà expressa la seva "més ferma" condemna als càntics racistes

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha expressat la seva "més ferma i rotunda" condemna als càntics racistes que es van produir dimarts durant el partit amistós entre Espanya i Egipte a l'RCDE Stadium de Cornellà-el Prat.
En un comunicat aquest dijous, l'alcalde, Antonio Balmón, ha dit que Cornellà és una ciutat compromesa amb la convivència, el respecte i la diversitat: "No podem tolerar cap expressió de racisme ni tampoc que s'estigmatitzi tota una ciutat per comportaments puntuals que no representen la seva ciutadania".
El consistori considera que els fets incompatibles amb els valors que han de regir l'esport i la convivència en una societat democràtica i que "constitueixen una greu vulneració dels principis de respecte, igualtat i dignitat de les persones".
L'Ajuntament també ha manifestat la necessitat d'actuar amb la "màxima fermesa" davant aquests comportaments, impulsant les mesures que permetin prevenir, identificar i sancionar conductes racistes en l'àmbit esportiu.
D'altra banda, el consistori ha lamentat el tractament informatiu en determinats casos que, a parer seu, ha vinculat de manera genèrica el nom la ciutat amb els fets ocorreguts.