La Copa Amèrica de Vela comença aquest dijous a Barcelona amb la regata preliminar de quatre dies

Hi haurà 'fan zones', pantalles gegantes i l'espai 'Race Village' amb oferta d'oci i restauració



BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La Copa Amèrica de Vela començarà aquest dijous a Barcelona amb la regata preliminar de quatre dies, en la qual es podran veure per primera vegada els sis equips que disputen el trofeu de la competició, que s'allargarà fins al 27 d'octubre.

L'esdeveniment es desenvoluparà entre el Port Vell i el Port Olímpic i el camp de regates s'instal·larà davant les platges de Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta i Somorrostro, mentre que al llarg del front marítim comprès entre la plaça de la Carbonera i Bogatell s'han instal·lat diferents espais amb pantalles per seguir en viu de les regates.

A excepció d'algunes proves específiques, les regates se celebraran majoritàriament els dimecres, divendres i caps de setmana, entre les 14 i les 16 hores, encara que la competició està subjecta al vent, i la zona i els dies de competició es podrien veure modificats.

L'Ajuntament de Barcelona i l'organització de la Copa Amèrica han instal·lat 'fan zones' a la plaça del Mar i en els entorns del Bogatell, i el 'Race Village', un espai de 25.000 metres quadrats al Moll de la Fusta destinat a l'oci, la cultura i la gastronomia, que obrirà els quatre dies de regata preliminar, i reobrirà a partir del 29 d'agost fins al final de la competició.

ELS GRANS MIRADORS

Els grans miradors des d'on es podrà veure les sortides i arribades de les regates i el seu desenvolupament seran el Dic de Recer del Port Olímpic, així com la plaça Rosa dels Vents, i el nou passeig del Trenca Ones.

A més, el Port Olímpic és la base dels 12 equips de la Unicredit Youth America's Cup (la competició de joves que es recupera a Barcelona) i els 12 equips de la Puig Women's America's Cup (la competició de dones que se celebra per primera vegada).

VEHICLES ACREDITATS

L'Ajuntament ha acreditat a 10.998 vehicles per circular i estacionar per la Barceloneta durant els dies que dura la competició: aquests permisos són per a persones que viuen o treballen en la Barceloneta o disposen d'una plaça d'aparcament al barri en àrea verda o aparcament públic o privat.

Són de dos tipus: per circular i aparcar, i per circular i desencotxar, i serviran per a tots els dies, i les jornades de competició en les quals pugui haver-hi una important afluència de persones es restringirà l'accés de vehicles i només podran accedir a la zona amb vehicle privat les persones que tinguin reserva d'estacionament en l'entorn o disposin de l'acreditació.

Es garantirà l'accés en transport públic, a peu i amb bici, així com el servei de taxi, les motocicletes o els vehicles de mobilitat personal i vehicles de serveis, o de distribució urbana de mercaderies.

PLANIFICAR DESPLAÇAMENTS

L'Ajuntament aconsella a les persones que vinguin d'altres barris planificar amb temps els desplaçaments i buscar la millor alternativa, amb l'ús prioritari del transport públic com a principal recomanació: l'L4 de Metro es reforçarà amb un 20% més de trens i s'habilitarà un bus llançadora de Fòrum a Bogatell.

També es reforçaran les principals línies de bus que arriben a la zona de l'esdeveniment, que són la D20, H16, V15, V19, V21, V23, V25, V27 i 47, i els reforços s'aplicaran les hores punta dels mateixos dies que el reforç de l'L4: els caps de setmana i els dies de màxima afluència per les competicions i actes programats.