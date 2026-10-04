Continuen les afectacions a la L1, L9N, L9S i L10N del Metro de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Les línies del Metro de Barcelona L1, L9N, L9S i L10N continuen registrant incidències en alguns trams després de les fortes pluges que han afectat durant nit del dissabte i matinada del diumenge al litoral i prelitoral català.
A la L1, els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveras, i a la L9N el servei està interromput entre les estacions d'Onze de Setembre i Bon Pastor, ha informat aquest diumenge a les 18.00 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
A la L9S, el servei està interromput entre Prat Estació i Europa Fira, mentre que a la L10N els trens no circulen entre les estacions d'Onze de Setembre i Llefià.