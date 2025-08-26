El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona renova la infraestructura de la potabilitzadora de Portbou

També construeix una planta d'osmosi per fer front a futurs episodis de sequera
GIRONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha renovat la potabilitzadora del municipi gironí de Portbou, reforma a la qual ha sumat la construcció d'una nova planta d'osmosi, informa la Diputació de Girona en un comunicat aquest dimarts.
El president de la Diputació i del Consorci, Miquel Noguer, i l'alcalde de la ciutat, Gael Rodríguez, han presentat les actuacions que permetran garantir el subministrament d'aigua al municipi en situacions futures d'emergència per sequera.
La nova estació de tractament d'aigua potable s'ha renovat per complet amb un sistema "més modern i avançat tecnològicament" capaç de potabilitzar l'aigua de l'embassament de Portbou segons els estàndards actuals, amb un cabal de disseny de 25 metres cúbics per hora.
D'altra banda, la nova planta d'osmosi s'ha construït en el mateix lloc on estava l'antiga, la qual cosa permetrà tractar l'aigua del pou del municipi i cobrir la demanda en situacions de sequera o avaries de la xarxa.
El cost total de les actuacions ha estat d'1,99 milions d'euros, i la inversió ha anat a càrrec de el Consorci d'Aigües, que va iniciar les obres per via d'emergència l'estiu del 2024 durant la pitjor sequera registrada a Catalunya.
MAJOR PROVEÏMENT
El Consorci va assumir l'octubre del 2023 el servei de proveïment en alta dels municipis gironins de Portbou, Colera, Port de la Selva i la Selva de Mar i des de llavors s'ha dedicat a "posar al dia" unes instal·lacions que, assegura la Diputació, estaven obsoletes.
Una de les primeres mesures va ser llogar una planta d'osmosi mòbil per garantir aigua potable durant el darrer any, que es retirarà en les properes setmanes quan entrin en ple funcionament les noves instal·lacions.
De cara al futur, el Consorci preveu destinar dos milions d'euros addicionals a actuacions a l'embassament de Portbou, inaugurat el 1974, amb projectes de rehabilitació, seguretat i nous sistemes de monitoratge i autoprotecció.