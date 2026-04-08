El conseller Duch i Budó (ACM) aborden en una reunió la "projecció" del municipalisme català

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, s'ha reunit amb la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, en una trobada en la qual han abordat la necessitat de "donar més projecció al municipalisme català".
La reunió, que s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda, ha abordat la importància de "reforçar sinergies" per avançar en aquest àmbit, ha informat l'ACM en una anotació a X recollida per Europa Press.
Així mateix, també han dialogat sobre el "treball d'internacionalització" de l'entitat.
En una altra anotació a X, Duch ha qualificat de "profitosa" la reunió per abordar la internacionalització del món local i avançar en la gestió dels fons europeus.
Duch ha remarcat que en aquest moment és "més important que mai" connectar els municipis catalans amb Europa.