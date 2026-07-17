El Consell Comarcal d'Osona (Barcelona) estrena el seu web institucional

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell Comarcal d'Osona (Barcelona) ha estrenat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el seu web institucional, que ofereix aquest recurs als municipis de menys de 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats i entitats municipals descentralitzades
En un comunicat d'aquest divendres, la Diputació de Barcelona explica que la presència institucional a la xarxa és una de les línies de suport que ofereix la corporació per millorar la relació entre la ciutadania i els serveis digitals i per vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat, administració electrònica i transparència.
La creació d'un portal institucional inclou els continguts de l'ens local, la identificació necessària de publicació i tramitació, la formació i posada en funcionament del portal i el seu manteniment.