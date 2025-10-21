La connexió del tramvia per la Diagonal supera el primer tràmit amb els vots de BComú i ERC

Aprovades inicialment la urbanització de l'avinguda i la instal·lació d'un col·lector, necessàries per al projecte
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La comissió d'Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment els projectes que permetran la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal amb els vots a favor del govern municipal (PSC), BComú i ERC.
Amb el suport de republicans i comuns, el tràmit de la urbanització de la Diagonal segueix endavant, projecte indispensable perquè posteriorment l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pugui instal·lar les vies i la catenària.
Un cop aprovat inicialment, el projecte s'haurà de ratificar en el ple municipal i, fins aleshores, BComú ha reclamat al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que aclareixi la data d'inici de les obres i es comprometi a reduir els terminis d'execució.
A més de la urbanització, amb uns 50 milions de pressupost, la comissió ha aprovat la instal·lació d'un col·lector sota la Diagonal entre el carrer Girona i la plaça Francesc Macià, aquest cop amb els vots a favor de tots els partits excepte el PP, que compta amb un pressupost de gairebé 60 milions.
La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha assegurat que l'aprovació de tots dos plans permetrà "tancar el cercle" i complir amb un projecte de ciutat en el qual, ha afirmat, els veïns i veïnes confien.
"En definitiva, una Diagonal amb més vida, més verda, més espai per a la gent i, sens dubte, un salt d'escala per a un transport públic més sostenible i eficient per a la gran Barcelona", ha sostingut.
GRUPS
Malgrat brindar el seu suport a la mesura, el regidor dels Comuns, Guille López, ha defensat que "Barcelona no pot esperar fins al 2032 per acabar una infraestructura tan necessària com aquesta", i ha insistit al govern que caldran concrecions per votar-hi a favor en el ple.
Per part d'ERC, la regidora Rosa Suriñach ha celebrat avançar en la connexió del tramvia, però ha reclamat que es comencin a fer els estudis per quantificar el "retorn públic" que generarà la reforma per a les arques municipals.
Per contra, la regidora de Junts, Victòria Alsina, ha qüestionat el projecte de connexió del tramvia en "hipotecar l'espai públic amb una infraestructura inflexible" quan hi ha alternatives molt menys costoses.
La regidora del PP, Sonia Devesa, ha sostingut que pel "caos que produirà, no és el moment, no és el mandat" per a un projecte com aquest.
I de Vox, Liberto Senderos ha acusat l'executiu d'expulsar el vehicle privat de la Diagonal "arruïnant comerciants i veïns".