La Confederació de Sindicats d'Inquilines demana incloure les pròrrogues en el decret anticrisi

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La Confederació de Sindicats d'Inquilines ha reclamat aquest dijous que es tornin a incloure les pròrrogues en el decret anticrisi de dilluns vinent "i que s'hi incloguin les tàcites", informen aquest dijous en un comunicat.
El portaveu de la confederació i del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha dit que "han de quedar coberts" tots els qui van quedar fora de les anteriors pròrrogues, també els inquilins que estan en tàcita reconducció.
"És urgent que, si La Moncloa vol aprovar un pla anticrisi dilluns vinent, ho inclogui en aquest decret", ha afegit en anunciar que 14 famílies de Barcelona, Sant Cugat, Barberà del Vallès i Sant Adrià de Besòs (Barcelona), inquilins de Vivenio Residencial Socimi S.A. i organitzades amb el Sindicat de Llogateres, han aconseguit allargar el seu contracte, segons el comunicat.