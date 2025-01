Conesa (Barcelona Global) demana agilitzar la burocràcia per acollir més projectes estratègics

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, ha demanat agilitzar la burocràcia amb l'objectiu d'acollir més projectes estratègics a la regió metropolitana de Barcelona de manera més ràpida, i també la instal·lació d'infraestructures bàsiques per part de l'administració que acompanyin la seva evolució i dinàmica.

Ho ha dit en la taula rodona 'La visió dels agents econòmics' amb el president de femVallès, Antoni Abad, i el secretari general de Foment del Treball, David Tornos, de la jornada 'L'hora de la Barcelona Metropolitana' organitzada pel Cercle d'Economia, Barcelona Global i Foment.

A més a més, ha incidit en la necessitat de contemplar altres àmbits com la mobilitat o el problema de l'habitatge, que segons ella no s'ha de resoldre des de cadascun dels ajuntaments individualment: "Hi ha d'haver una complicitat entre municipis i la realitat metropolitana".

D'altra banda, Abad ha subratllat la urgència d'una reforma en l'administració, a més de prioritzar la col·laboració públic-privada, un factor que segons ell pot potenciar la competitivitat i canviar la situació radicalment: "Tots amb les nostres actuacions aportem competitivitat al país".

Finalment, Tornos ha coincidit amb Conesa sobre que cal agilitzar els tràmits burocràtics, i ha demanat als líders polítics que participin en la presa de decisions respecte a possibles nous projectes, a més de la creació d'un marc de cooperació perquè les empreses siguin tant competitives com sigui possible i fomentar l'impuls del sector.