La comunitat musulmana reivindica la "lluita contra l'odi" en el trencament del dejuni del Ramadà

El sopar anual de l'Iftar ha congregat més de 500 persones a la Llotja de Mar de Barcelona

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Fundació Ibn Battuta i exdiputat en el Congrés pel PSC Mohammed Chaib, ha reivindicat en el sopar anual de l'Iftar --com es coneix el trencament del dejuni del Ramadà-- celebrat aquest dilluns a Barcelona que aquesta celebració és "un exemple d'amistat i fraternitat, de lluita contra l'odi, la discriminació i el racisme".

Així ho ha manifestat Chaib després de trencar el dejuni d'aquest dilluns en el sopar celebrat a la Llotja de Mar i que ha estat organitzada conjuntament per la Fundació Ibn Battuta, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània.

A l'esdeveniment han assistit més de 500 persones, segons han traslladat els organitzadors a Europa Press, entre les quals destaquen el cos consular a Barcelona, diputats del Parlament, regidors, jutges, entitats i associacions i la societat civil.

Chaib ha afegit que "la immensa majoria de la societat catalana està per la convivència" i que, malgrat que hi ha gent que vol transmetre un missatge negatiu sobre els musulmans, la comunitat no és la responsable dels mals de la societat, ni de la catalana ni de cap altra, sinó que són persones que venen a treballar i a treure endavant als seus fills, en les seves paraules textuals.

"Som gent de pau, gent que lluita per deixar als seus fills una societat millor, un planeta sense guerres, un planeta en el que les diferents cultures puguin conviure en pau", ha defensat Chaib, que ha agraït especialment la presència dels representants de Síria i Palestina i que ha animat a seguir treballant per una societat més justa, inclusiva i cohesionada.

El president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed El Ghaidouni, ha dit que no es pot ignorar "l'augment preocupant dels discursos de l'extrema dreta" que intenten fracturar la societat i ha afegit que, malgrat els avanços, és essencial continuar treballant en aspectes fonamentals com l'atenció religiosa en els centres penitenciaris.

BARCELONA, UNA CIUTAT DE CONVIVÈNCIA

El Cònsol General del Regne del Marroc, Charif Cherkaoui, ha manifestat que "Barcelona és abans de res una ciutat de convivència" i diversa i ha agraït als organitzadors la celebració d'aquest acte, que promou la convivència, el diàleg entre les cultures i el diàleg multirreligiós, en les seves paraules.

En el mateix sentit que Cherkaoui, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha manifestat que els valors de la convivència, la solidaritat i el respecte mutu donen sentit a la vida en societat i ha reivindicat que "Barcelona és i sempre ha estat una ciutat oberta al món".

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha dit que el Govern és conscient del valor positiu del fet religiós, que "moltes vegades s'intenta estigmatitzar i és una barbaritat", ja que aporta els valors del respecte, solidaritat i convivència i ha desitjat que aquests valors acompanyin no només el que queda de Ramadà sinó durant tot l'any.

"CAP ÉSSER HUMÀ ÉS IL·LEGAL"

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha criticat el discurs de l"extrema dreta", que, en les seves paraules, parla de gent il·legal, i que intenta dir qui són bons i dolents i els que tenen la religió correcta i incorrecta.

Prieto els ha respost que "cap ésser humà és il·legal" i ha dit que l'Iftar celebrat aquest dilluns simbolitza que aquesta és una societat plural i diversa davant dels bulos, invents i mentides.

Per finalitzar, Prieto ha recordat el reconeixement de l'Estat Palestí per part del Govern d'Espanya com a Estat de ple dret en la comunitat internacional i ha dit que "el que ha d'haver-hi és pau i terra" perquè Palestina pugui decidir el seu futur des del seu propi país.