La compravenda d'edificis a Barcelona va baixar un 31% el 2025 després de la regulació del lloguer

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% en 2025 després d'entrar en vigor la regulació del preu del lloguer al març de 2024: el 2025 va haver-hi 149 operacions, enfront de les 217 de 2025, segons l'informe de seguiment semestral de la Zona de Mercat Residencial Tensionat (ZMRT), elaborat per l'Observatori Metropolità de L'Habitatge de Barcelona (O-HB).
El comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha detallat en declaracions a la premsa junt amb el codirector de l'O-HB, Carles Donat, que va haver-hi 202 operacions d'aquest tipus en 2021; 167 en 2022, i 212 en 2023.
"Això ens fa pensar que estem en el bon camí. Des del moment en què regulem els preus del lloguer, el lloguer de temporada i els colivings, la possibilitat de guanys en la compravenda de finques és menor. Per tant podem estimar que ja no vindran més fons voltors dels quals ja hi ha", ha expressat Riera.
Ha afegit que la demanda especulativa va a la baixa "gràcies a la regulació" i que d'aquesta forma la ciutat es queda amb la demanda residencial, que és la que els interessa.
En aquesta línia, ha comparat la situació amb Madrid, on han constatat que els preus de compravenda d'immobles estan pujant molt: "Expulsen la demanda de famílies en favor de la inversora, mentre que aquí els preus de propietat també pugen, però la demanda inversora està bastant desincentivada i segueix la residencial".
CONTENCIÓ DE PREUS
Per la seva banda, Donat ha remarcat que la mesura està complint el seu propòsit perquè ha contingut la pujada dels preus, "que no baixar-los", perquè l'objectiu de la llei és que deixi d'augmentar i que, en cas que pugi, ho faci per sota de la inflació.
D'aquesta forma, l'informe conclou que el preu mitjà dels contractes de lloguer després de l'entrada en vigor de la normativa s'ha reduït, situant-se en el quart trimestre de 2025 en 1.161 euros mensuals, mentre que el primer trimestre de 2024, quan va sortir la llei, el preu era d'1.193,4 euros.
L'expert ha destacat que, en el cas que el creixement del preu mitjà hagués seguit la tendència de l'última dècada, s'hagués situat en 1.318,6 euros, mentre que si hagués seguit la tendència dels últims dos anys (2022-2024), el preu seria encara més alt, arribant als 1.429 euros mensuals.
PUJADA D'INGRESSOS DE LES LLARS
En relació a la qüestió anterior, Donat ha destacat la reducció de la diferència entre els ingressos mitjans de les famílies o llars i el preu mitjà del lloguer, la qual cosa ha considerat un dels objectius principals de la regulació.
Ha concretat que entre l'any 2000 i el 2023, els ingressos mitjans de les famílies havien augmentat un 87,8%, mentre que el preu del lloguer ho havia fet en un 178,3%, és a dir, el doble.
En aquest sentit, ha assenyalat que des de l'aplicació de la regulació de lloguers al març de 2024 aquesta distància s'ha reduït en 21,1 punts, situant-se ara a una distància de 70,4 pels 90,5 anteriors.
LLOGUER DE TEMPORADA
Finalment, quant al lloguer de temporada, l'informe indica que el nombre de contractes en l'últim trimestre de 2025 va disminuir de forma "notable", comptabilitzant 1.282, un 53% menys que un any abans, la qual cosa han relacionat amb la proximitat en el temps de l'aprovació en el Parlament de la regulació d'aquest tipus de contractes.
"Encara que es va aprovar al desembre, el debat de la normativa va fer efecte dissuasiu a aquest tipus de contractes. Això valida nostra hipòtesi que molts contractes de lloguer habitual havien passat a ser de temporada per escapar de la contenció de rendes", ha argumentat.
Malgrat aquest primer descens, ni Donat ni Riera s'han atrevit a pronosticar què passarà en el futur i si la tendència seguirà tan a la baixa.