El comissionat d'Habitatge de Barcelona afirma que Madrid està expulsant població a la perifèria

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
El comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha afirmat que Madrid està expulsant població: "Sembla que ho visquin amb naturalitat, com si fos normal que els pobres hagin de marxar de la ciutat".
"La ciutat és convivència i barreja entre diferents, i aquí sembla que sigui normal. Que el mercat t'expulsa? Doncs et busques la vida a la perifèria", ha lamentat aquest divendres en el fòrum 'Barcelona 2026: habitatge, persones i prioritats del pressupost municipal' organitzat per InfoLibre.
En aquest sentit, el comissionat ha defensat que l'administració té el deure de construir alternatives per a la població: "Si no és el mercat qui produeix l'habitatge per als treballadors i treballadores, doncs haurem de ser nosaltres".
També ha destacat la importància d'utilitzar i disposar de dades oficials d'habitatge, ja que "els portals immobiliaris poden publicar les dades que els doni la gana".
"És important animar les comunitats autònomes que desenvolupin observatoris i registres de fiances de lloguer, tal com tenim a Catalunya, perquè és que si no veiem de tot", ha argumentat Riera.
RESERVA DEL 30%
A continuació, en una taula rodona amb Riera, la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla; la doctora en Economia, Montserrat Pareja, i el president d'Habicoop, Jordi Gálvez, Trilla ha demanat al Govern municipal recuperar el debat sobre la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions.
"Al segle XXI haurem de fer habitatge assequible per a tothom, no només el sector públic. El sector públic fa el que pot i ha rascat tots els sòls que s'hi han posat", ha sostingut Trilla, que ha recordat que al segle XX el 99% d'habitatge protegit es va fer en sòl privat.