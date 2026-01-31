La comissionada del català a Barcelona: Molts joves es passen al castellà per "prestigi social"

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
La comissionada per al foment de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú, ha lamentat que molts joves catalanoparlants es passen al castellà "per prestigi social".
Ho ha dit en una entrevista de 'Nació' recollida per Europa Press, en la qual ha destacat que el projecte de la casa de la Creació Digital en Català busca incrementar l'ús del català entre els joves en l'oci i l'esport.
Salicrú ha assegurat que queden molts anys de treball i avisa que passarà temps fins que hi hagi tornada: "Tindrem canvis potser en 10 anys", i ha dit que els resultats dependran de si es poden sumar nous parlants entre les persones migrants.