La comissió mixta entre Barcelona i l'Hospitalet celebra la primera reunió

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La comissió mixta entre les ciutats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha celebrat la primera reunió tècnica aquesta setmana a l'Ajuntament de Barcelona, informen els consistoris en un comunicat conjunt aquest dijous.
En la trobada hi han participat la gerent municipal de Barcelona, Laia Clavero, i el seu homòleg a l'Hospitalet, Antoni Rivera, per complir el desplegament del protocol de col·laboració per impulsar la comissió entre els dos municipis.
El treball conjunt preveu la creació de grups específics com instruments "clau per traduir els acords polítics en actuacions concretes, reforçar la cooperació entre els equips municipals i garantir una evolució coherent, equilibrada i compartida del territori".