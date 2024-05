La Comissió Europea i la Diputació de Barcelona porten 'Kalopsia' a una vintena de biblioteques

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La Representació de la Comissió Europea a Barcelona, en col·laboració amb la gerència de biblioteques i la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, ha organitzat el cicle d'espectacles infantils 'Li deien Kalòpsia' durant aquest mes de maig i fins a mitjans de juny.

Una vintena de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona acolliran la representació, de cara al Dia d'Europa, el 9 de maig, informa la Diputació en un comunicat aquest dilluns.

L'obra és una escenificació, de 40 minuts aproximadament, basada en el conte 'Kalopsia, un planeta no tan diferente', editat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, adaptat com a espectacle infantil per la narradora Mon Mas i narrat pels professionals Blai Senabre, Santi Rovira, Susagna Navó i la mateixa Mon Mas.