Comerços de la Creu Coberta de Barcelona prenen precaucions per una possible protesta no autoritzada

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Comerciants de la Creu Coberta de Barcelona han recomanat als locals comercials de la zona prendre precaucions aquest dilluns a la tarda després que els Mossos d'Esquadra hagin alertat d'una possible manifestació no autoritzada convocada a les 17 a la plaça Espanya, segons ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat Betevé, no se sap si la possible marxa prevista avançarà cap al carrer de la Creu Coberta, la Gran Via, l'avinguda Paral·lel o el carrer Tarragona.
Els Mossos han avisat l'entitat i després han anat establiment per establiment per demanar-los que "estiguin alerta", tot i que no els han demanat de tancar.
L'associació de comerciants ha explicat que a les 17.50 la situació és de normalitat, tot i que sí que hi ha "molta presència policial".
La convocatòria d'aquest dilluns arriba després dels aldarulls de dissabte al centre de la ciutat protagonitzats per un nombrós grup de joves que va respondre a una convocatòria difosa a través de xarxes socials amb cartells generats amb IA.