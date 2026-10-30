El comerç de Barcelona espera "total normalitat" amb el dispositiu contra aldarulls

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha assegurat que els locals comercials associats a l'entitat confien en el dispositiu de màxims dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana contra possibles aldarulls aquest dissabte i ha afirmat que obriran amb "total normalitat", garantint l'atenció als clients.
Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press aquest divendres, en les quals ha explicat que estan en contacte i coordinació amb l'Ajuntament i els cossos de seguretat i que, alguns establiments, més enllà d'obrir amb normalitat, han protegit els aparadors pels possibles aldarulls al centre de la ciutat.
CANAL DE COMUNICACIÓ OBERT
D'altra banda, el director de Barcelona Comerç, Alfons Barti, ha coincidit amb Jené en unes declaracions a Europa Press que l'Ajuntament ha obert un canal directe de comunicació amb les entitats comercials per informar-se mútuament durant el dia per actuar en cas de necessitat.
Barti ha afegit que en cap cas se'ls ha dit que tanquin els establiments dissabte, però ha subratllat que la prevenció és molt important: "Barcelona no es pot permetre el luxe de repetir aquests actes vandàlics. No es mereix que passin aquests aldarulls".
És per això que, a nivell intern, han avisat els 24 eixos comercials que suma l'entitat perquè estiguin pendents dels canals de comunicació, tinguin a mà els telèfons d'emergències i prioritzin la seguretat personal dels treballadors i clients en cas d'avalots i tanquin persianes i portes.
Així mateix, al centre de la capital catalana diversos treballadors preparen la protecció d'alguns aparadors, mentre que d'altres treballen per reparar els vidres trencats de les botigues i quioscos.