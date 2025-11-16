Comencen les obres de remodelació del tronc central de la Rambla de Barcelona

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Aquest dilluns donaran inici les obres de remodelació del tronc central de la Rambla de Barcelona, entre els carrers de Pelai i de Tallers i entre el Teatre Poliorama i el carrer del Pintor Fortuny.
L'Ajuntament de Barcelona segueix avançant en la transformació del passeig amb aquesta nova fase d'obres a la part alta de la Rambla, amb l'objectiu de tenir les obres acabades l'any 2027, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
Aquests treballs es realitzaran per trams, de manera que es puguin mantenir els itineraris per a vianants i sense modificar la mobilitat de vehicles.
Concretament, a partir del dilluns 17 s'ocuparà la meitat del passeig corresponent al costat de la via que dona al barri del Raval, entre els carrers de Pelai i Tallers, juntament amb l'espai entre el Teatre Poliorama i el carrer del Pintor Fortuny i, a partir del 24 de novembre, s'ocuparà un tercer espai davant del Palau Moja, que ocuparà tot el passeig central.
Durant aquestes obres la ciutadania té a la seva disposició un punt d'informació permanent sobre la nova Rambla, l'Espai Rambla, situat en el Palau de la Virreina, on se centralitza la informació i comunicació a la ciutadania.
Per reforçar la informació a peu de carrer, del 17 de novembre al 19 de desembre, de dilluns a divendres i de 10h a 14h i de 16h a 20h, es desplegaran dos equips d'informadors que recorreran tots els negocis de la Rambla per informar personalment sobre les noves actuacions en el passeig central, sobre l'existència de l'Espai Rambla i per recollir dubtes i preguntes.