Comencen les obres de reforma dels jardins de la Font del Carbó de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres de reforma dels jardins de la Font del Carbó, al barri de la Salut, per obrir el parc als veïns, ja que actualment és un espai tancat al públic dins l'àrea d'accés al Park Güell.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que preveu que els treballs s'allarguin 2 anys i que es tracta d'una reivindicació veïnal.
El Govern municipal ha emmarcat el projecte en el conjunt de millores de l'entorn del Park Güell que s'han posat en marxa entre 2023 i 2027 amb un pressupost total de 39 milions d'euros finançat amb el retorn del preu de les entrades al parc.