Comencen les obres de pacificació del carrer Riu de l'Or de Barcelona, que acabaran a l'octubre

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres de pacificació del carrer Riu de l'Or de Barcelona entre Manuel de Falla i Francesc Carbonell, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, que està previst que finalitzin a l'octubre.
El projecte contempla ampliar les voreres per convertir el carrer en plataforma única amb prioritat per als vianants, a més d'incorporar arbrat i noves zones d'estada, amb un pressupost total de 840.521 euros, indica el consistori en un comunicat.
La tinent d'alcalde i regidora de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha destacat la reforma com l'exemple d'"una manera de governar basada en la proximitat i en la transformació tangible", reduint el trànsit motoritzat i millorant el paisatge urbà.