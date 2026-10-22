Comencen les obres d'urbanització d'un tram de la carretera Conanglell de Torelló (Barcelona)

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha començat les obres d'urbanització de l'entorn del pas de vianants del punt quilomètric 0+945 de la carretera Conanglell (BV-5225) de Torelló.
En un comunicat aquest dijous, la corporació explica que els treballs tenen l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat d'aquest tram, ja que compta amb un espai públic que no està urbanitzat completament, "on falten voreres i itineraris continus".
Ha concretat que durant les obres es construirà un "petit" tram de vorera, a diferent nivell que la calçada, al marge dret del pas de vianants i que estarà delimitada per dues jardineres.