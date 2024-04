Comencen les àgores de 'Volem Decidir!' per fomentar la participació dels joves a Barcelona

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La primera de les 4 àgores de 'Volem Decidir!' començarà aquest dilluns a les 10, amb l'objectiu de crear nous espais innovadors per a nens i adolescents basats en les seves propostes i així fomentar la participació en assumptes de Barcelona, amb el suport de l'Ajuntament i la comunitat.

La iniciativa de Barcelona com a Capital Europea de la Democràcia s'adreça a joves de 8 a 17 anys amb l'objectiu de saber les seves preocupacions i propostes sobre la ciutat, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

Hi han participat 26 centres educatius i 10 centres d'infància, que han treballat en tres tallers didàctics al voltant de dues preguntes: "En quins temes de la ciutat volem participar?" i "De quina manera hi volem participar?".

Amb les respostes dels nens han debatut sobre les qüestions que més els amoïnen: als nens de 8 a 11 anys els preocupa el bullying, la pobresa i el medi ambient, mentre que els adolescents de 12 a 17 estan més amoïnats per l'accés a l'habitatge, els problemes del sistema educatiu i el benestar emocional.

A més, han fet algunes propostes a l'Ajuntament, com que hi hagi punts d'informació sobre la ciutat per a nens a les biblioteques de barri i que se'ls pregunti o que se'ls deixi votar en els processos i les decisions de la ciutat.

En la segona fase els participants exposaran i debatran les propostes entre els centres i entitats que participen en el projecte, per escollir les millors propostes i presentar-les a l'Ajuntament.