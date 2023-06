Comença la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Barcelona amb opcions per a Trias i Collboni

El PP pot decantar l'alcaldia per al socialista després que BComú hagi confirmat el seu suport



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La sessió constitutiva de l'Ajuntament de Barcelona ha començat aquest dissabte a les 17.20 hores, en què els regidors electes juraran el càrrec, i a què arriben dos candidats amb opcions per ser alcalde: el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, i el del PSC, Jaume Collboni.

Fins una hora abans del ple, Trias partia amb avantatge: va ser la llista més votada i compta amb un acord amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, per governar junts i validat aquest dissabte per les seves bases.

No obstant això, a les 16 hores BComú ha publicat un comunicat en què anuncia que votarà Collboni i es quedarà en l'oposició, tal com demanava el candidat del PP, Daniel Sirera.

Aquest escenari fa que el vot del PP sigui clau per decidir qui és alcalde: si vota a favor de Collboni, ho serà el socialista; però si s'absté o vota en contra, ho serà Trias.

COMPOSICIÓ MUNICIPAL

El nou consistori està format per 11 regidors de Trias per Barcelona, 10 del PSC, nou de BComú, 5 d'ERC, 4 del PP i 2 de Vox, mentre que Cs i Valents no han aconseguit representació.

Al Saló de Cent hi ha el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto; la vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament, Assumpta Escarp, i el secretari de la Mesa, Ferran Pedret.

Hi han anat també la presidenta de Junts i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull; el president d'ERC, Oriol Junqueras; l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i l'exconseller d'Interior i exregidor de Junts a Barcelona, Joaquim Forn.

També hi han anat el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, i el president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) Jordi Giró, entre altres.