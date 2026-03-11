Comença la reforma de la plaça de Flandes de Barcelona, que finalitzarà a l'octubre

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana la reforma de la plaça de Flandes, situada al barri del Coll del districte de Gràcia, per ampliar l'espai de vianants i millorar el verd i el mobiliari urbà, que està previst que finalitzi a l'octubre.
En un comunicat del consistori aquest dimecres, la primera tinent d'alcalde i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha afirmat que amb la remodelació, impulsada en el marc del Pla Endreça, "els vianants tindran més espai i podran caminar pel barri amb més seguretat".
Durant les obres, que compten amb un pressupost d'1 milió d'euros, s'introduirà arbratge nou i es millorarà la il·luminació per ordenar l'espai i donar continuïtat als carrers Mare de Déu del Coll, Cartago i Clotés, que conflueixen a la plaça.