Comença la nova edició del cicle de concerts als parcs naturals de la Diputació de Barcelona

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El cicle 'Parcs en concert' de la Diputació de Barcelona començarà aquest diumenge 27 d'abril una nova edició, en la qual combinarà música en directe amb patrimoni natural i cultural a diferents punts emblemàtics de la Xarxa de Parcs Naturals.

L'objectiu de la iniciativa, que s'estendrà fins al 19 d'octubre, és donar a conèixer els punts singulars de la xarxa de parcs com els castells de Montesquiu i Hostalric, el conjunt monumental d'Olèrdola, el parc natural del Montseny o la Pahissa del Marquet, informa la Diputació en un comunicat aquest divendres.

De fet, molts dels concerts estaran acompanyats per visites guiades a monuments històrics, rutes culturals i activitats per descobrir el territori impartides per l'empresa Ineditours juntament amb professionals de diferents institucions, i el programa de les quals es pot consultar en el web de la Diputació.