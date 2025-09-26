Comença la construcció del primer edifici cooperatiu d'habitatges per a ancians de Barcelona

El projecte conegut com a Can 70 constarà de 10 habitatges i 29 unitats d'agregació en Sarrià
El primer edifici cooperatiu d'habitatges per a ancians de Barcelona, conegut com a Can 70 i situat en el districte de Sarrià-Sant Gervasi, ha iniciat la seva construcció aquest divendres.
Durant l'acte de col·locació de la primera pedra, el tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, a qui han acompanyat el secretari general de Drets Socials de la Generalitat, Raúl Moreno, i el comissionat municipal d'Habitatge, Joan Ramon Riera, ha destacat el valor de Can 70 per a la ciutat.
"L'èxit dels projectes està en la seva capacitat pota generar tant capital econòmic com social, i aquí es genera capital social", ha assenyalat Valls, que ha reivindicat la importància de tots els àmbits, públic, privat i tercer sector per combatre la crisi d'habitatge.
En aquest sentit, ha sostingut que el "repte de l'habitatge és tan brutal que qualsevol pedra fa paret".
Per la seva banda, Moreno ha assenyalat la importància que tenen la "col·laboració de les institucions" perquè se segueixin promovent aquest tipus d'apostes comunitàries i seguir recorrent camí cap a una major construcció d'habitatges.
També ha afirmat que la voluntat de la Generalitat és seguir potenciant aquest tipus d'iniciatives i emmarcat entre les seves "línies estratègiques" que el tercer sector contribueixi a combatre la crisi d'habitatge.
PROJECTE
El projecte Can 70, impulsat per la cooperativa Sostre Cívic, constarà de 10 habitatges, que es vendran a preu de cost a gent gran, i 29 unitats d'agregació.
El president de la cooperativa, Carlos Alcoba, ha celebrat que amb la primera pedra de Can 70 "aquest somni comença a agafar forma", demostrant que una altra manera d'entendre l'economia i el consum és possible.