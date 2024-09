Collboni vol aprovar els pressupostos 2025 "amb els grups que representen les esquerres"

L'oposició critica el govern de Collboni en el debat de l'estat de la ciutat i acció de govern



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que el govern municipal vol aprovar els pressupostos 2025 "amb els grups que representen les esquerres" a l'Ajuntament de Barcelona, aquest divendres en una sessió extraordinària sobre l'estat de la ciutat i acció de govern 2023-2024.

Després de les intervencions de l'oposició, que ha retret a Collboni la situació de la ciutat, l'alcalde ha assegurat que la seguretat, la gestió turística i l'habitatge, entre d'altres, també són les seves "preocupacions", per la qual cosa ha afirmat que espera que, entre tots els grups municipals i des de les seves diferències, puguin arribar a punts d'entesa.

"En això tindrem una magnífica oportunitat en el debat que just hem començat sobre ordenances fiscals i pressupostos per al 2025", ha detallat.

En aquest sentit, ha explicat que el govern municipal ha encetat converses amb els grups municipals i ha "percebut que hi ha punts de coincidència amb Junts en algunes matèries, menys amb el PP, cap amb Vox, però sí amb ERC i BComú", en el marc del debat dels comptes.

"Nosaltres tenim la voluntat d'aprovar aquests pressupostos amb una orientació progressista", ha assenyalat, a més de mostrar-se convençut, en les seves paraules, que arribaran a un acord en els pròxims 3 mesos.

DEBAT DE L'OPOSICIÓ

El líder de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha assenyalat que l'Enquesta de Serveis Municipals 2024 (presentada dijous) no els ha convençut, textualment, i ha criticat que el govern municipal no té "prou fortalesa per tirar endavant projectes, aprovar pressupostos o ordenances", i ha afegit que ni tan sols han aconseguit que ERC entri al govern després de vendre el preacord, en les seves paraules.

Per la seva banda, la portaveu de BComú, Janet Sanz, ha qualificat l'enquesta d'autocomplaent i triomfalista, ha retret a Collboni "viure de rendes" --atès que, en les seves paraules, s'ha passat l'any fent inauguracions de la feina feta durant el mandat d'Ada Colau-- i ha apostat per polítiques socials per garantir la reducció de les desigualtats.

La líder republicana al consistori, Elisenda Alamany, ha assenyalat que l'estudi "només parla de dades i estadística i és una oportunitat perduda per parlar de política" i que hi han trobat a faltar dades sobre el català, ha afirmat, a més de lamentar que sense lideratge polític hi ha el risc que l'èxit de la ciutat el paguin els barcelonins, textualment.

El líder popular, Daniel Sirera, ha celebrat que des que Collboni és alcalde s'ha "guanyat en normalitat institucional", tot i que ha criticat la situació d'inseguretat i habitatge a la ciutat, i ha instat l'alcalde a no deixar-se portar per la cultura del 'no' i les polítiques que tant mal han fet a Barcelona, ha afirmat.

Finalment, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentat que "un ple així es mereix la importància que mereix, i no que sigui un mer tràmit" i ha exigit al govern de Collboni que també governi per als votants del seu grup municipal, que són aquí i mereixen respecte, ha dit.

UN GOVERN "CAPAÇ"

Davant les crítiques, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha assegurat que el govern municipal governa "en solitari però ha estat capaç d'aprovar uns pressupostos i d'arribar a acords", i ha dit que, 15 mesos després de la constitució del govern, en tots els grups hi ha hagut canvis, excepte al seu (PSC), en el qual l'alcalde Collboni s'ha consolidat, ha afirmat.

En matèria d'habitatge, ha retret a Junts que tingui l'oportunitat de resoldre un problema i desmarcar-se'n, en les seves paraules, en l'aprovació d'una mesura per regular els lloguers de temporada, en referència a la iniciativa portada al Congrés dels Diputats la setmana passada i a la qual Junts va votar en contra.

"Des del govern continuarem treballant amb qui vulgui treballar per Barcelona, amb qui vulgui anteposar els interessos de la ciutadania. Això és al que ens dedicarem en els pròxims anys", ha afirmat Bonet.