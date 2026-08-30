Collboni visita Sarajevo, Varsòvia i Kíev per "reforçar" el compromís de Barcelona amb la pau

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia aquest diumenge un viatge institucional a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), Varsòvia (Polònia) i Kíiv (Ucraïna) amb l'objectiu de "reforçar" els vincles històrics de cooperació de Barcelona en zones afectades per conflictes bèl·lics, lliurar ajuda humanitària i reiterar el compromís de la ciutat amb la pau.
Segons informa el consistori en un comunicat, durant el viatge, que farà juntament amb la segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, es reunirà amb els alcaldes d'aquestes tres ciutats, Samir Avdic (Sarajevo), Rafal Trzaskowski (Varsòvia), Vitaliy Klitschko (Kíiv) i el de Járkov, Ihor Terekhov, i mantindrà altres contactes diplomàtics i visitarà projectes socials, de protecció civil, d'atenció a col·lectius vulnerables i de defensa dels drets LGTBI.
SARAJEVO
Aquest mateix diumenge i dilluns, a Sarajevo, visitarà el barri olímpic de Majmilo i el pavelló poliesportiu Zetra, que són projectes en els quals va contribuir la cooperació de Barcelona durant el mandat de Pasqual Maragall com a alcalde.
De fet, Sarajevo és una ciutat agermanada amb Barcelona i mitjançant la creació del Districte 11 durant la guerra dels Balcans es van posar en marxa diversos projectes de col·laboració, alguns dels quals continuen en funcionament.
També mantindrà diverses trobades institucionals, com ara amb l'alcalde i altres representants polítics, i traslladarà el suport de Barcelona a l'adhesió de Bòsnia a la Unió Europea.
VARSÒVIA
A Varsòvia, dimarts i dimecres, a més de reunir-se amb l'alcalde, visitarà una promoció d'habitatge social de la ciutat i participarà en el fòrum Impact Leading Minds sobre seguretat i el futur de l'espai europeu, i mantindrà una trobada amb l'associació Campaign Against Homophobia.
A Polònia, Collboni busca desplegar "una agenda de solidaritat davant l'amenaça exterior de la guerra però també davant l'amenaça interior que suposen la desigualtat, la dificultat per accedir a un habitatge o la segregació, entre d'altres".
KÍIV I JÁRKOV
Tancarà el viatge a Ucraïna, que centrarà la missió humanitària del viatge, en un moment d'escalada del conflicte per part de Rússia.
A Kíiv, Collboni signarà un memoràndum d'entesa amb l'alcalde de Kíiv i lliurarà, per part de l'Ajuntament de Barcelona, vehicles i material d'extinció d'incendis al Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna.
Visitarà els sistemes de protecció civil i refugis afectats per atacs amb míssils i drons i representants de diversos projectes de cooperació, i es reunirà amb l'ambaixadora de la UE a Ucraïna, Katarina Mathernova.
A Járkov, una de les regions del país més afectades pel conflicte, es reunirà amb l'alcalde i amb la xarxa d'ajuda humanitària que la monja i cooperativista Sor Lucía Caram ha impulsat a la regió.