Collboni vincularà els pressupostos del 2026 a una qüestió de confiança la setmana vinent

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que vincularà l'aprovació dels pressupostos del 2026 a una qüestió de confiança, que convocarà la setmana vinent.
Ho ha dit durant la sessió plenària d'aquest divendres, després de perdre la votació sobre la seva proposta de comptes amb el suport d'ERC, l'abstenció de BComú i els vots en contra de Junts, el PP i Vox.
"Barcelona tindrà pressupostos, i un dels millors de la seva història", ha assenyalat l'alcalde, que ha assegurat que aquest mateix divendres signarà l'article amb el qual s'activarà aquest mecanisme.