Collboni vincularà els pressupostos del 2026 a una qüestió de confiança

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que vincularà l'aprovació dels pressupostos del 2026 a una qüestió de confiança.
Ho ha dit durant la sessió plenària d'aquest divendres, després de perdre la votació de la seva proposta de comptes amb el suport d'ERC, l'abstenció de BComú i els vots en contra de Junts, el PP i Vox.
"Barcelona tindrà pressupostos, i un dels millors de la seva història", ha assenyalat l'alcalde, que ha assegurat que aquest mateix divendres signarà l'article amb el qual s'activarà aquest mecanisme.
Collboni ha agraït a ERC el seu suport i a BComú el diàleg que han mantingut aquestes setmanes, i ha assegurat que han incorporat als pressupostos algunes de les propostes que han discutit amb els Comuns.
Per la seva banda, el tercer tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha recordat que al llarg del mandat han arribat a acords de ciutat amb BComú i s'ha mostrat favorable a limitar la compra especulativa, que era una de les condicions dels de Janet Sanz per aprovar els comptes, però que "s'ha de fer amb solvència i amb una base legal".
BCOMÚ I ERC
La regidora de BComú Gemma Tarafa, que abans de la sessió ja havia anunciat que la seva formació s'abstindria en la votació, ha retret a l'alcalde que hagi preferit complir la data que acabar el procés de negociació: "No ens fem trampes al solitari, els pressupostos es podrien haver aprovat al desembre".
ERC, a través del regidor Jordi Castellana, ha lamentat que la capital catalana torni a no tenir pressupostos aprovats per majoria i ha augurat que "no és una bona manera d'encarar el que queda de mandat".
JUNTS, EL PP I VOX
El líder de Junts, Jordi Martí, ha discrepat del pensament positiu del govern municipal perquè ha considerat que els pressupostos "no responen a les necessitats dels barcelonins i aprofundeixen en les fórmules fracassades dels últims anys".
Per part del PP, el regidor Víctor Martí ha assenyalat que la votació evidencia la manera de governar de Collboni que, a parer seu, ha optat per "anar sobrevivint a còpia de pròrrogues i qüestions de confiança per ocultar la seva manca d'acord i direcció política".
Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha acusat el govern municipal de "repetir les mateixes polítiques fracassades de sempre, però amb el pressupost més alt de la història".