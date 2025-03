Collboni vincula les ciutats metropolitanes amb Barcelona, una ciutat "de 5 milions d'habitants"

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, creu que Barcelona i les ciutats del seu entorn metropolità configuren una "gran" i real ciutat, de 5 milions d'habitants, que, a judici seu, sobrepassa termes municipals.

Ha advocat per articular millor el territori de la metròpoli i fer-lo més pròsper, competitiu i equitatiu "deixada enrere una dècada d'absència de política territorial activa de la Generalitat", en un article d'aquest dijous a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press.

Ha defensat que les ciutats de l'anomenat Arc Metropolità són "una veritable frontissa" entre la metròpoli i la resta de Catalunya i creu que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) no està, en paraules seves, suficientment considerada per la legislació estatal i considera que a Espanya hi ha camí per recórrer quant al reconeixement de la realitat metropolitana.