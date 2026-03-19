Collboni viatjarà dimarts a Brussel·les per inaugurar l'oficina de Barcelona davant la UE

David Zorrakino - Europa Press
La capital catalana és la primera ciutat espanyola a tenir una oficina a Brussel·les
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viatjarà dimarts que ve 24 de març a Brussel·les per inaugurar la Representació de Barcelona davant la Unió Europea (UE), i converteix així la capital catalana en la primera ciutat espanyola a tenir una oficina a Brussel·les.
Collboni anirà acompanyat de la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, i la comissionada d'Afers Europeus, Mar Jiménez, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.
La jornada començarà amb la visita a la representació, en la qual presentarà la seva responsable i que té com a objectiu defensar els interessos dels barcelonins davant la UE.
Posteriorment, Collboni també presentarà el Pla Barcelona Europa, un full de ruta de l'acció municipal a Brussel·les durant l'actual mandat europeu.
Ho farà en una conferència davant representants de les institucions públiques europees, partits polítics europeus i membres de la societat civil catalana residents a Brussel·les o vinculats amb l'acció exterior.